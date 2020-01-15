شكرا لقرائتكم 6 قرارات فى اجتماع الأهلى اليوم.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اليوم الأربعاء، من اجتماع فى مقر النادى بالجزيرة، واتخذ العديد من القرارات، التى جاءت على النحو التالى:

– التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2019.

– اعتماد قرار رئيس مجلس إدارة النادي، الخاص بالموافقة على مشاركة أربعة لاعبين ولاعبتين من الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادى «رجال وسيدات»، برفقة أشرف عبدالفتاح، المدير الفني، وعمرو رضا المدرب العام، فى المعسكر التدريبى مع منتخب الأردن، الذى انطلق يوم 10 يناير الحالى ويختتم يوم20 من الشهر ذاته.

– الموافقة على التعاقد مع مصطفى حسين محمد، مدربًا لفريق السباحة، مرحلة 2011 «أولاد»، بالشيخ زايد للموسم الرياضى 2019-2020.

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– الموافقة على مذكرة رءوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، بشأن تقديم مساهمة قدرها ألف يورو للاعبة الإسكواش يثرب عادل عبدالسلام، للمشاركة فى بطولة «j p Morgan».

– تقديم مساهمة قدرها ألف يورو للاعبة هنا جودة، لاعبة ناشئات فريق تنس الطاولة، للمشاركة فى بطولة السويد الدولية، التى تقام فى الفترة من 18 وحتى 24 فبراير المقبل.

– قبول استقالة عمرو عبدالحميد، مدرب جمباز مرحلة 13 سنة «أولاد»، والتعاقد مع أحمد سيد طنطاوى مدربًا لنفس المرحلة.