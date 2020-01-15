شكرا لقرائتكم اجتماع مجلس الأهلى يهدد حضور وفد الأحمر مباراة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواصل اجتماع مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب الذى انطلق فى الثالثة و45 دقيقة تقريباً من عصر اليوم، الأربعاء، بمقر الجزيرة لمناقشة عدة أمور خاصة بالقلعة الحمراء على صعيد الإدارة والنشاط الرياضى وكذلك ملف كرة القدم، ورغم أن الاجتماع كان مُقرراً انتهاءه فى الخامسة أو السادسة مساءً حتى يتوجه أعضاء المجلس لاستاد القاهرة لحضور مباراة طنطا التى سُتقام فى السابعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، باستاد القاهرة فى الدورى إلا أن الاجتماع مازال مستمراً حتى الآن مما يهدد حضورهم مباراة الفريق أمام طنطا.

ويبحث الخطيب مع أعضاء مجلس الاهلى عدة أمور خاصة بالقطاع الرياضى والإنشائى والخدمى وكذلك قطاع الكرة خاصة، ويحضر الاجتماع جميع أعضاء المجلس لمناقشة هذه الملفات.

من ناحية أخرى، تتواصل أعمال تشييد فرع النادى الأهلى الرابع بالتجمع الخامس بعد أن بدأت المرحلة الأولى الخاصة بأعمال البنية التحتية قبل شهر ونصف الشهر، والتى تشهد العديد من الخطوات الإنشائية والخدمية المميزة، بما يليق بعضو الجمعية العمومية بالنادي، بناء على تكليفات محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة الذى يتابع كل كبيرة وصغيرة تتعلق بمشروع بناء وتشييد فرع التجمع الخامس، وتشهد المرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية الانتهاء من الملفات الخاصة بأسوار وبوابات النادى ومناطق جلوس الأعضاء، والملاعب الرياضية، وأيضًا ملاعب أكاديمية كرة القدم.

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ومن المنتظر أن تنتهى هذه الأعمال فى غضون عشرة أشهر تقريبًا. وكان الأهلى قد وقع بروتوكول تعاون مقابل 96 مليون جنيه خاصة بالمرحلة الأولى الخاصة بالانتهاء من البنية التحتية لفرع التجمع الخامس على مساحة 50 فدانًا، على أن تبدأ بعدها المشروعات الإنشائية المتتالية الخاصة بإنشاء منطقة ترفيهية، وأخرى للمطاعم على غرار منطقة "الفوت كورت" التى تم افتتاحها مؤخرًا بفرع النادى بمدينة نصر، وغيرها من الإنشاءات الاستكمالية. وتشهد الفترة المقبلة الانتهاء أيضًا من كل الأمور المتعلقة بإنشاء مجمع بنوك جديد فى فرع التجمع الخامس على غرار نظيره الذى تم الإعلان عنه فى فرع زايد خلال الأيام الماضية.