شكرا لقرائتكم شيكابالا يعود للتهديف بالدورى المصرى بعد غياب 944 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد النجم العائد محمود عبد الرازق شيكابالا، للتسجيل مرة أخرى بالدورى المصرى بعد غياب دام لأكثر من سنتين حين سجل آخر أهدافه مع الزمالك بالدورى العام.

وكانت آخر أهداف شيكابالا فى الدورى العام تحديداً أمام المصرى يوم 15/6/2017 عندما سجل هدف الزمالك الوحيد فى فوز الفارس الأبيض بهدف نظيف على أسوان.

ورحل شيكابالا بعدها عن الزمالك إلى الرائد السعودى ثم الاحتراف بالدورى اليوناني، وعاد للزمالك بداية العام وسجل أول أهدافه بعد العوده امام ديكاداها فى دورى أبطال أفريقيا، ليفتتح أهدافه اليوم فى الدورى هذا الموسم أمام الجونة بتصويبة صاروخية سكنت شباك الغرباوى ليعود الفهد الأسمر للتسجيل بعد غياب دام لعامين وسبعة أشهر.