شكرا لقرائتكم الأهلي ضد طنطا .. أجايى والشحات فى هجوم الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، عن تشكيل الفريق لمباراة طنطا المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة فى الجولة الـ13 لبطولة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلى، كلاً من: محمد الشناوى، محمود متولى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة ،أحمد الشيخ، محمد هانى، جوينور أجاي.



تشكيل الأهلى ضد طنطا

وحقق الأهلى منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلى على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق فى أى لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط فى انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

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الاهلى سجل 28 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط، فيما خاض طنطا 12 مباراة وفاز فى واحدة وخسر 4 وتعادل فى 7 وسجل 11 واستقبلت مرماه 14 هدفا.

الأهلى سبق والتقى بفريق طنطا 24 مرة فى بطولة الدورى الممتاز، نجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى 19 مواجهة، بينما كان التعادل حاضرًا فى خمس مواجهات، ولم ينجح فريق طنطا فى تحقيق أى فوز على الأهلى، وجاء أكبر فوز للأهلى فى تاريخ مواجهات الفريقين فى موسم 1975-1976 بنتيجة 6- صفر.

أحرز الأهلى فى شباك طنطا بالدورى 47 هدفًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء ثمانية أهداف فقط، وكان فاروق الضيظوى، لاعب الأهلى السابق، صاحب أول أهداف الأهلى فى شباك فريق طنطا، بينما كان مروان محسن، مهاجم الفريق الحالى، صاحب آخر الأهداف فى المباراة، التى جمعت بين الفريقين فى الثانى من أبريل 2018.