بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × طنطا

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره طنطا، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به طنطا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمد هاني، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، محمود متولي، محمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وحسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومروان محسن ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمود كهربا وصلاح محسن وجيرالدو.