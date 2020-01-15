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الزمالك يواصل صحوته ويعبر الجونة في ليلة تألق الأباتشي

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كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا مستحقا على مضيفه الجونة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، في الغردقة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وسجل هدف الزمالك الأول، شيكابالا من تصويبة قوية من على حدود المنطقة في الدقيقة 15، ثم أضاف أوناجم الهدف الثاني في الدقيقة 55.

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وشهد اللقاء تألق محمد أبو جبل، حارس الزمالك، الذي أنقذ الأبيض من أكثر من فرصة محققة.

وبذلك رفع الزمالك رصيده لـ24 نقطة، في المركز الثالث، فيما تراجع الجونة للمركز الـ12 بـ12 نقطة.

شاهد أهداف المباراة

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