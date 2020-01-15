كتب: ضياء السقا أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به طنطا، في السابعة والنصف، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدورى المصري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: محمد هاني، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية، محمود متولي، محمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وحسين الشحات. خط الهجوم: جونيور أجايي. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومروان محسن ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمود كهربا وصلاح محسن وجيرالدو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد أزارو.. ومتولي في الوسط.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.