ON SPORT تابع الآن نتيجة مباراة الأهلي وطنطا ALAHLY Now لحظة بلحظة

نتيجة مباراة الأهلي وطنطا اليوم ALAHLY VS TANTA NOW، حيث يلتقي الأهلي وطنطا اليوم في الأسبوع ال 13 من الدوري الممتاز، المارد الأحمر يسعى لزيادة فارق النقاط بينه وبين أقرب المنافسين لضمان الدوري مبكراً وتجنب حدوث المفاجئات، ويسعى رينيه فايلر صاحب العلامة الكاملة في الدوري حتى الآن إلى مواصلة الانتصارات على نهج الأسطورة مانويل جوزيه، من أجل أرقام قياسية جديدة.

موعد مباراة الأهلي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وطنطا اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب السلام الذي حصل الأهلي على الحقوق الحصرية له عبر قنوات On Sport، وقناة تايم سبورت Time Sport hd بتعليق كل من أيمن الكاشف ومؤمن حسن في مواجهة كبيرة تنتظر الفريق الأحمر أمام خصم عنيد هو فريق نادي طنطا.

الأهلي وطنطا Alahly Sc

يمتلك الأهلي رقماً قياسياً مميزاً أمام أبناء السيد البدوي حيث لم يسبق أن خسر النادي الأهلي أمام طنطا في الألفية الجديدة مطلقاً إذ يتميز المارد الأحمر بسجلٍ خالٍ من الهزائم هذا العام، وسجل خالٍ من الهزائم أمام طنطا، ويغيب عن الأهلي عدد من العناصر الأساسية بالفريق للإصابة، لكن فايلر أكد على ثقته الكاملة في كل اللاعبين وقدرتهم على تنفيذ التعليمات وأداء المطلوب على أكمل وجه في ملعب اللقاء.

نتيجة مباراة الأهلي لحظة بلحظة

نقدم لكم متابعة نتيجة مباراة الأهلي وطنطا اليوم ALAHLY VS TANTA NOW عبر أون سبورت لحظة بلحظة عبر موقعنا عرب فور نيوز بعد دقائق فتابعونا.

المباراة على وشك الانطلاق والأهلي يسعى لمتابعة تحقيق الانتصارات بالدوري الممتاز مع المتألق رينيه فايلر ابقوا معنا يصلكم كل جديد.