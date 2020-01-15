شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك و الجونة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الزمالك على نظيرة الجونة بهدفين دون رد على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ13 ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ستاد الجونة .

وافتتح محمود عبدالرازق " شيكابالا " صانع العاب الزمالك أهداف اللقاء فى الدقيقة 14 من عمر اللقاء وضاعف المغربي محمد أوناجم النتيجة في الدقيقة 54 بالهدف الثانى وارتفع رصيد الابيض إلى24 نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة في المركز الـ12.

نجح محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك في إحراز هدف فريقه الأول فى مرمى الجونة خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة.

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هدف شيكابالا اليوم في الدوري هو الهدف الأول للاعب الموهوب بعد سنتين و6 أشهر بالتمام والكمال، حيث كان آخر أهداف شيكابالا في الدوري العام تحديداً أمام المصري يوم 15/6/2017 عندما سجل هدف الزمالك الوحيد في فوز الفارس الأبيض بهدف نظيف على أسوان.

ورحل شيكابالا بعدها عن الزمالك إلى الرائد السعودي ثم الاحتراف بالدوري اليوناني، وعاد للزمالك بداية العام وسجل أول أهدافه بعد العوده امام ديكاادها في دوري ابطال افريقيا، ليفتتح أهدافه اليوم في الدوري هذا الموسم امام الجونة بتصويبه صاروخية سكنت شباك الغرباوي ليعود الفهد الأسمر للتسجيل بعد غياب دام لعامين وسبعة أشهر.