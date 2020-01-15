شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي يتقدم على طنطا بهدف الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 15 دقيقة من مباراة الاهلي وطنطا المقامة حالياً بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري الممتاز والنتيجة تقدم الاهلي بهدف نظيف.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الاهلي الذى ضغط مُبكراً بحثاً عن هدف في الدقائق الأولى وأهدر أحمد الشيخ فرصة تسجيل هدف بعدما فشل في إستغلال فرصة خطرة للمارد الأحمر وواصل الأحمر هجومه على مرمى الفريق الطنطاوي وأسفر هذا الضغط عن ضربة جزاء لطنطا أحتسبها محمود عاشور لأحمد الشيخ وسجل منها حسين الشحات هدف التقدم للأهلي في الدقيقة العاشرة ورغم أن حارس طنطا تصدى للكرة إلا أن الشحات تابع الكرة وسددها في الشباك مُحرزاً الهدف الأول للأهلي ، وضغط الأحمر مرة أخرى وكاد أجاي يسجل الهدف الثاني لكن دفاع ابناء السيد البدوي أنقذ الموقف.

ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ، محمود متولي ، رامي ربيعة ، ياسر أبراهيم ، على معلول ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، محمد مجدي قفشة ،أحمد الشيخ ، محمد هاني وجوينور أجاي.

أما دكة الأهلي فقد كلاً من: على لطفي ، مروان محسن ، محمود وحيد ، أحمد فتحي ، محمود كهربا ، صلاح محسن وجيرالدو ، فيما خرج من قائمة الـ20 لاعباً التى دخلت معسكر مغلق أمس كلاً من وليد أزارو ، ومصطفى شوبير .

Advertisements

وحقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

الاهلي سجل 28 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ، فيما خاض طنطا 12 مباراة وفاز في واحدة وخسر 4 وتعادل في 7 وسجل 11 واستقبلت مرماه 14 هدفا.

الأهلى سبق والتقى بفريق طنطا 24 مرة فى بطولة الدورى الممتاز، نجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى 19 مواجهة، بينما كان التعادل حاضرًا فى خمس مواجهات، ولم ينجح فريق طنطا فى تحقيق أى فوز على الأهلى، وجاء أكبر فوز للأهلى فى تاريخ مواجهات الفريقين فى موسم 1975-1976 بنتيجة 6- صفر.

أحرز الأهلى فى شباك طنطا بالدورى 47 هدفًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء ثمانية أهداف فقط، وكان فاروق الضيظوى، لاعب الأهلى السابق، صاحب أول أهداف الأهلى فى شباك فريق طنطا، بينما كان مروان محسن، مهاجم الفريق الحالى، صاحب آخر الأهداف فى المباراة، التى جمعت بين الفريقين فى الثانى من أبريل 2018.