شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى وجهازه يتابعون مباراة الأهلى وطنطا من مقصورة ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدري، على التواجد فى مقصورة استاد القاهرة الدولى، لمتابعة مباراة الأهلي وطنطا التي تجمعهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى.

ورافق المدير الفني أعضاء جهازه المعاون طارق مصطفى المدرب العام وسيد معوض المدرب المساعد وأنيس الشعلالي مخطط الأحمال لمتابعة اللاعبين عن قرب قبل المعسكر المقبل في مارس.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:-

حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

خط الدفاع.. رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول، محمد هانى.

حط الوسط.. عمرو السولية، محمود متولى، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ.

خط الهجوم.. جونيور أجاي.

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وجاء تشكيل طنطا كالتالى:-

حراسة المرمى.. علي فرج.

خط الدفاع.. محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري.

خط الوسط.. حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي.

خط الهجوم.. محمد ماجد أونش، وأحمد سالم صافي.

وحقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

الاهلي سجل 28 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ، فيما خاض طنطا 12 مباراة وفاز في واحدة وخسر 4 وتعادل في 7 وسجل 11 واستقبلت مرماه 14 هدفا.

الأهلى سبق والتقى بفريق طنطا 24 مرة فى بطولة الدورى الممتاز، نجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى 19 مواجهة، بينما كان التعادل حاضرًا فى خمس مواجهات، ولم ينجح فريق طنطا فى تحقيق أى فوز على الأهلى، وجاء أكبر فوز للأهلى فى تاريخ مواجهات الفريقين فى موسم 1975-1976 بنتيجة 6- صفر.

أحرز الأهلى فى شباك طنطا بالدورى 47 هدفًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء ثمانية أهداف فقط، وكان فاروق الضيظوى، لاعب الأهلى السابق، صاحب أول أهداف الأهلى فى شباك فريق طنطا، بينما كان مروان محسن، مهاجم الفريق الحالى، صاحب آخر الأهداف فى المباراة، التى جمعت بين الفريقين فى الثانى من أبريل 2018.