شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. الزمالك يتقدم على الجونة بهدفين دون مقابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الزمالك فى التقدم على الجونة بهدفين مقابل للاشئ بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الجونة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الثالثة عشر للدورى .

بدأ الشوط الثانى بضغط مكثف من لاعبى الجونة من أجل إدراك هدف التعادل وفى الدقيقة 50 تبادل للكرة بين باسم علي وأكرم توفيق في منتصف الملعب ولكن طالت الكرة من باسم ووصلت لدفاع الزمالك ، وفى الدقيقة 51 تمريرة طولية خلف مدافعي الزمالك خرج لها محمد أبو جبل من مرماه وشتت الكرة ولكن وصلت لأحمد حمدي الذي حاول تسديد الكرة مباشرة ولكن بعيدة عن المرمى خارج الملعب.

وفى الدقيقة 55 يقود المتألق شيكابالا هجمة منظمة للزمالك لعبها ليوسف اوباما الذى يضعها امام المغربى محمد اوناجم يسددها قوية فى المرمى معلنا عن الهدف الثانى للفريق الأبيض ، يجرى بعدها الجونة تغييرين بخروج عمرو عبدالفتاح عمورى ومحمد محسن ليلة ونزول سيرجى اكا وإسلام محارب ، وفى الدقيقة 60 يجرى الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك التغيير الأول للأبيض بنزول محمد حسن وخروج التونسى فرجانى ساسى .

جاء تشكيل الزمالك امام الجونة على النحو التالى :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة،

خط الوسط : طارق حامد وفرجانى ساسى، وشيكابالا ومحمد اوناجم ويوسف أوباما

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خط الهجوم : عمر السعيد.

بينما جاءت تشكيلة الجونة على النحو التالي :-

حراسة المرمي: محمود الغرباوي

خط الدفاع: باسم على ومحمد نجيب وخالد صبحى وجوزيف جوناثان

خط الوسط: أكرم توفيق ومحمد ليلة وأحمد حمدى وعمرو بركات وعموري

خط الهجوم: أحمد ريان.

ويدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختبارا صعبا اليوم الأربعاء عندما يحل ضيفا على نظيره الجونة بملعب الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، يخوض الفارس الأبيض اللقاء فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين فقط أمام إنبى وطلائع الجيش أحرز لاعبوه 15 هدفا ومنى مرماه بـ9 أهداف، فيما يحتل أصحاب الأرض المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات له من الأهداف 9 وعليه 17 هدفا.