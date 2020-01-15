شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعود للتهديف مع الزمالك في الدوري بعد سنتين و6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك في إحراز هدف فريقه الأول فى مرمى الجونة خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة.

هدف شيكابالا اليوم في الدوري هو الهدف الأول للاعب الموهوب بعد سنتين و6 أشهر بالتمام والكمال، حيث كان آخر أهداف شيكابالا في الدوري العام تحديداً أمام المصري يوم 15/6/2017 عندما سجل هدف الزمالك الوحيد في فوز الفارس الأبيض بهدف نظيف على أسوان.

ورحل شيكابالا بعدها عن الزمالك إلى الرائد السعودي ثم الاحتراف بالدوري اليوناني، وعاد للزمالك بداية العام وسجل أول أهدافه بعد العوده امام ديكاادها في دوري ابطال افريقيا، ليفتتح أهدافه اليوم في الدوري هذا الموسم امام الجونة بتصويبه صاروخية سكنت شباك الغرباوي ليعود الفهد الأسمر للتسجيل بعد غياب دام لعامين وسبعة أشهر.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

Advertisements

محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وفي الوسط المهاجم شيكابالا ومحمد أوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح عمر السعيد.

في المقابل فان الجونة بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: محمود الغرباوي

خط الدفاع: باسم على ومحمد نجيب وخالد صبحى وجوزيف جوناثان، خط الوسط: أكرم توفيق ومحمد ليلة وأحمد حمدى وعمرو بركات وعموري، خط الهجوم: أحمد ريان.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في آخر مباراتين بالدوري أمام كل من أسوان وطنطا، ليبدأ في استعادة الثقة والاقتراب من المنافسة علي لقب الدوري مرة اخري، خاصة أن الفريق يعاني من بعض الغيابات طوال الفترة الماضية بسبب الإصابات أثرت على بعض نتائج المباريات.