شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي صفقة السنغالي "بادجي" واللاعب فى القاهرة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو النادي الاهلي صفقة السنغالى اليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى، الذى يبلغ من العمر 22 عامًا ومن المقرر أن يصل اللاعب السنغالي للقاهرة غداً ، الخميس، ثم يعلن الاهلي تفاصيل الصفقة التى سافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي من أجلها إلى النمسا خلال اليومين الماضين، وعلم ”الخليج 365” أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي حسم الصفقة بالفعل مع إدارة رابيد فينا ومع اللاعب نفسه وسيتم الأعلان عن جميع التفاصيل في غضون الساعات القليلة المقبلة، ليصبح بادجي ثانى الصفقات الحمراء بعد إتمام صفقة محمود عبد المنعم كهربا خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

ونجح أمير توفيق فى التوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه حول قيمة الصفقة، بعد تفضيله على العديد من اللاعبين الآخرين ومنهم الفرنسى هارليم جنويرى مهاجم فريق سيتيوا بخاريست الرومانى وعلى سوى مهاجم سيسكا صوفيا البلغارى.

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مسئولو الأهلى رفعوا سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد، الذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.

يلعب بادجي في رابيد فيينا منذ فبراير 2019، وسجل معه 9 أهداف وصنع 3 خلال 34 مباراة الذي سجل 3 أهداف في الدوري النمساوي هذا الموسم، ويبلغ بادجي 22 عامًا حيث إنه من واليد عام 1997 بدأ مشواره الاحترافي عام 2015 مع نادى كاسا سبور السنغالى، ثم انضم لنادى يورغوردينس السويدي عام 2017، قبل أن يرحل عام 2019 وينضم لصفوف رابيد فيينا النمساوى.