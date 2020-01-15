تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد.. واستمرار غياب الشناوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لمواجهة الاتحاد السكندري، فى السابعة والنصف مساء غدًا الخميس، على استاد "المكس" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة استمرار استبعاد أحمد الشناوى حارس المرمى لاسباب فنية. وجاءت القائمة على النحو التالي: وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - أحمد أيمن - محمود حمدي - إبراهيم عادل - ولفريد كانون - رجب بكار Advertisements خط الوسط: عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - أحمد توفيق - محمود حمادة خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس وغادرت بعثة بيراميدز القاهرة، متوجهة إلى الإسكندرية للمبيت بأحد فنادق مدينة برج العرب حتى موعد اللقاء، يذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الرابع برصيد 21 نقطة. وكان بيراميدز حقق فوزًا مهمًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر، أحرز البوركينى إيريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز على الفريق البورسعيدي فى الدقيقة 21، ثم نجح نبيل عماد دونجا فى إحراز الهدف الثانى للفريق السماوى بالدقيقة 71 من تسديدة صاروخية، وشهدت الدقيقة 43 إهدار عبد الله السعيد ركلة جزاء حصل عليها بيراميدز بعد عرقلة دودو الجباس داخل منطقة الجزاء. بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصري البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطتين.

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