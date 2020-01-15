شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد.. واستمرار غياب الشناوى والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور
خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - أحمد أيمن - محمود حمدي - إبراهيم عادل - ولفريد كانون - رجب بكار
خط الوسط: عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - أحمد توفيق - محمود حمادة
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس
وغادرت بعثة بيراميدز القاهرة، متوجهة إلى الإسكندرية للمبيت بأحد فنادق مدينة برج العرب حتى موعد اللقاء، يذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الرابع برصيد 21 نقطة.
بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصري البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطتين.
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