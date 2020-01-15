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فيديو .. طفلة تخطف الأنظار فى تكريم منتخب الكاراتيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

شهد حفل تكريم منتخب الكاراتيه الذى يقام بدار الدفاع الجوى بالتجمع الخامس ظهور طفلة صغيرة لم تكمل شهرها الثالث على منصة تتويج اللاعبين وتبين انها ابنة شيماء أبو اليزيد لاعبة المنتخب و التى حرصت على اصطحابها على منصة التتويج والتصوير معها خلال استلام شهادة التقدير .

 

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذى يقيمه الاتحاد لتكريم الأبطال المتوجين ببطولة العالم التى أقيمت بتشيلى لاعبى منتخب الناشئين والشباب وتحت ٢٣ سنة كما يتم تكريم منتخب الكبار الذى شارك فى الجائزة الكبرى  بإسبانيا

 

ويشهد المؤتمر حضور السفير اليابانى و التشيلى فى القاهرة وكذلك محمد الكردى نائبا عن اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

 

ويقيم اتحاد الكاراتيه حفلا لتكريم لاعبى منتخب  الناشئين و الشباب وتحت 23 سنة ، الذى توج ببطولة العالم ، التى أقيمت فى تشيلى الشهر الماضى  ، كما يتم تكريم منتخب الكبار ، الذى شارك فى الجائزة الكبرى بأسبانيا .

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وتوج منتخب الكاراتيه بلقب بطولة العالم لمنتخبات الناشئين والشباب تحت 21 سنة فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت فى تشيلى خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الماضى، بعد حصده 19 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 7 ذهبيات 4 فضيات و8 برونز ليتصدر الفراعنة  ترتيب الدول المشاركة فى البطولة، وتسطر البعثة تاريخًا جديدًا فى الإنجازات المصرية التى تم تحقيقها فى المحافل الدولية .

 

وجاء التتويج لأبطال الكاراتيه بعد أن تصدرت مصر ترتيب الدول المشاركة برصيد 19 ميدالية متنوعة، عن طريق قائمة الشرف التى استطاعت أن تتفوق على تركيا التى جاءت فى المركز الثانى وبفارق 3 ذهبيات عن البعثة المصرية، حيث حقق لاعبو تركيا 4 ذهبيات فقط من بين 15 ميدالية تم تحقيقها.

 

كما يتم تكريم المنتخب الأول بعد الذى شارك ببطولة الجائزة الكبرى بأسبانيا ، حيث حققت ياسمين حمدى الميدالية الذهبية ، ورضوى سيد البرونزية .

 

 

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