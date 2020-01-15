شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. طفلة تخطف الأنظار فى تكريم منتخب الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد حفل تكريم منتخب الكاراتيه الذى يقام بدار الدفاع الجوى بالتجمع الخامس ظهور طفلة صغيرة لم تكمل شهرها الثالث على منصة تتويج اللاعبين وتبين انها ابنة شيماء أبو اليزيد لاعبة المنتخب و التى حرصت على اصطحابها على منصة التتويج والتصوير معها خلال استلام شهادة التقدير .

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذى يقيمه الاتحاد لتكريم الأبطال المتوجين ببطولة العالم التى أقيمت بتشيلى لاعبى منتخب الناشئين والشباب وتحت ٢٣ سنة كما يتم تكريم منتخب الكبار الذى شارك فى الجائزة الكبرى بإسبانيا

ويشهد المؤتمر حضور السفير اليابانى و التشيلى فى القاهرة وكذلك محمد الكردى نائبا عن اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .