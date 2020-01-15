شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الحكام على أجهزة الـvar مستمرة لليوم الثالث على التوالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثالث على التوالى، يواصل الحكام انتظامهم فى الدورة التدريبية العملية لتطبيق تقنية حكم الvar فى الدورى المصرى مع بداية الدور الثانى للدورى الممتاز رسميا، بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة و جمال الغندور رئيس لجنة الحكام و 54 حكماً مع مندوب الـifap ويدعى mike والمدير التنفيذى للشركة التى أمدت الجبلاية بالاجهزة الخاصة بتطبيق تقنية حكم الفيديو بالإضافة إلى حماده سمير زاهر مدير التسويق والتعاقدات بالجبلاية.

الحكام فى الدورة التدريبية الحكام فى الدورة التدريبية

وأقيمت الاحد الماضى محاضرات نظرية للحكام باستاد القاهرة، قبل انطلاق التدريب العملى الاثنين، بمعرفة مندوب من الفيفا، لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، وسيحصل الحكام المشاركون على رخصة دولية لتطبيق الـvar.

تدريبات اجهزة الفيديو

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدوري.

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تقنية الفار

ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزء من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

تقنية الفيديو

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.

تدريبات اجهزة الفار

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تقرر انطلاق تدريبات الحكام العملية على تطبيق تقنية الفيديو يوم 13 يناير الجارى تمهيدا لتطبيقها فى الدورى العام بداية من الدور الثاني.. وتابع المصدر أن ستاد القاهرة يستضيف التدريبات الخاصة بتقنية الفيديو، بعدما أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع احدى الشركات الاسبانية التى تولت تطبيق التقنية فى أمم أفريقيا 2019 للكبار.