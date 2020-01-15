شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل ينقذ مرمي الزمالك من التعادل امام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك في الحفاظ علي مرماه خاليا من الأهداف عقب انتهاء الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه محمود شيكابالا في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

أبو جبل تصدى لاكثر من كرة خطيرة كادت تكون هدف التعادل للجونة، ويأتي اخطرها في الدقيقة 42 عندما تصدي أبو جبل لتسديدة احمد حمدي مهاجم الجونة الذي كان بمفرده تماما في منطقة الجزاء.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، وفي الوسط المهاجم شيكابالا ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح عمر السعيد.

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في المقابل فان الجونة بدأ المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمود الغرباوي

خط الدفاع: باسم على ومحمد نجيب وخالد صبحى وجوزيف جوناثان ، خط الوسط: أكرم توفيق ومحمد ليلة وأحمد حمدى وعمرو بركات وعموري ، خط الهجوم: أحمد ريان.

ويدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختبارا صعبا أمام الجونة بملعب الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، يخوض الفارس الأبيض اللقاء فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين فقط أمام إنبى وطلائع الجيش أحرز لاعبوه 15 هدفا ومنى مرماه بـ9 أهداف، فيما يحتل أصحاب الأرض المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات له من الأهداف 9 وعليه 17 هدفا.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في اخر مباراتين بالدوري امام كل من اسوان وطنطا ، ليبدأ في استعادة الثقة والاقتراب من المنافسة علي لقب الدوري مرة اخري، خاصة ان الفريق يعاني من بعض الغيابات طوال الفترة الماضية بسبب الإصابات اثرت علي بعض نتائج المباريات.