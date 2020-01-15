سوبر كورة.. أرقام اليو بادجي صفقة الأهلى الجديدة "إنفوجراف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو النادي الأهلي من إنهاء صفقة اليو بادجي، مهاجم رابيد فيينا النمساوى، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، ليصبح ثاني الصفقات الحمراء بعد اتمام صفقة محمود عبد المنعم كهربا خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
ونجح أمير توفيق في التوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه حول قيمة الصفقة، بعد تفضيله على العديد من اللاعبين الأخرين ومنهم الفرنسى هارليم جنويرى مهاجم فريق سيتيوا بخاريست الرومانى وعلى سوي مهاجم سيسكا صوفيا البلغاري.
مسئولو الأهلي رفعوا سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد، الذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.
وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى فى رحلة أوربية تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى أكد حاجته لمهاجم أجنبى سوبر.
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