شكرا لقرائتكم خبر عن خط ساخن بين توفيق وبيبو خلال اجتماع مجلس الأهلي لإنهاء صفقة بادجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، الذى بدأ فى الرابعة عصرًا مستمرًا نظرًا لمتابعة محمود الخطيب رئيس المجلس لأمير توفيق مدير إدارة التسويق، الذى أكدت مصادر وجوده فى فيينا لإنهاء التفاوض على ضم مهاجم فريق رابيد فيينا السنغالي إليو بادجي.

حتى كتابة هذه السطور، الاجتماع يشهد أيضًا مناقشة كل مستجدات النشاط الرياضي وما وصل للمجلس من تقارير خاصة بالألعاب، وكذا متابعة ملف مرحلة التشييد والبناء، خاصة بعدما أقر المجلس كل الإجراءات الإدارة والحصول على التراخيص.

خلال الاجتماع أكد محمود الخطيب رئيس المجلس للأعضاء أن الخدمات التى ستقدم يجب أن تكون على قدر ما يليق بأعضاء الأهلي، خاصة أن هناك إقبالا على الاشتراك.

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ويتابع المجلس ما تم الانتهاء منه من مراحل الإنشاءات الاستكمالية بفرع مدينة نصر، الذى ينتظر أن تنتهى مراحلها قريبًا، وهناك أيضا مناطق للمطاعم – فوت كورت – تم افتتاحها بفرع مدينة نصر، لاقت رضا الجمعية العمومية، لهذا فأن المجلس يصر على أن يكون ملف الانشاء على نفس الشاكله.

يشهد الاجتماع أيضًا مراجعة نتائج الألعاب الأخرى، بعد تلبيه احتياجات فرق السلة واليد والطائرة، وبحث ما تم فى مستجدات أكاديميات كرة القدم بكل الفروع.

مصادر مطلعة قريبة من المجلس أكدت أن الاجتماع يشهد خطًا مفتوحًا بين محمود الخطيب رئيس المجلس الأحمر، والمفوض بالشأن الكروي مع أمير توفيق المتواجد حاليًا فى النمسا بحسب المصادر لمتابعة ما قبل أنه اللمسات الأخيرة لضم المهاجم السنغالي الأصل أليو بادجي لاعب فريق رابيد فيينا النمساوي، بعدما رفع مجلس الأهلي العرض المالي بنسبة تكفي لأنهاء الصفقة فى ظل موافقة السويسري فايلر على إمكانيات اللاعب صغير السن 22 عامًا، حيث أكدت المصادر أنه بات الاختيار الأنسب في ظل المعروض علي الأهلي من مهاجمين البعض كانت هناك مبالغات مالية والبعض الآخر لم يرضَ عنهم السويسري رينيه فايلر .