شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة استاد القاهرة .. 7 أرقام لـ "الأهلى و طنطا" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين فريقا الأهلى وطنطا التي تنطلق فى السابعة والنصف مساء اليوم، فى إطار الجولة الـ 13 بالدورى الممتاز على ملعب إستاد القاهرة.



ويسعى فريق الأهلى فى هذه المواجهة إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية فى الدورى من أجل الحفاظ على صدارة القمة ومن ثم الاحتفاظ باللقب .

فيما يسعى فريق طنطا إلى تحقيق مفاجأة لتصحيح أوضاعه بجدول ترتيب الدورى سواء بالتعادل أو الفوز للتقدم فى المراكز .

وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق الملف الأفريقى مؤقتًا من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية فى بطولة الدوري، مؤكدًا ضرورة الفصل بين البطولتين حتى يتمكن الأهلى من مواصلة انتصاراته وتصدر جدول مسابقة الدورى، وذلك بعد التعادل المخيب للآمال أمام بلاتينيوم ليتعقد موقف الفريق قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، والمقرر إقامتهما مع فريقي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني .

ويعاني الأهلي من غيابات بالجملة في مواجهة طنطا بسبب الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحي، وحمدي فتحي، سعد سمير، في الوقت الذي ما زال هناك أكثر من لاعب غير جاهز بشكل كامل بعد عودتهم توًا من الإصابة، ومنهم المالي اليود يانج ومحمد مجدي "قفشة" وشريف إكرامى.

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فيما يدخل نادي طنطا مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، لذا فهو مهدد للهبوط بسبب ابتعاده عن متذيل الترتيب بفارق نقطتين فقط، ولكن الأداء الذي ظهر به أمام الزمالك يمنحه الأمل من أجل محاولة إلحاق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم على الرغم أن تلك المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.

و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ الأهلى و طنطا فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :