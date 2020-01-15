طنطا يهاجم الأهلى بـ" أونش وأحمد سالم صافي"

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ويحل طنطا، ضيفًا على الأهلي بملعب القاهرة الدولي فى السابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري العام.
وجاء تشكيل طنطا كالآتي:-
حراسة المرمى:- علي فرج.
خط الدفاع: محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري.
خط الوسط: حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي.
خط الهجوم: محمد ماجد أونش، وأحمد سالم صافي.
ونجح طنطا فى تسجيل واستخراج كرنيه المياريات للاعبين الثلاثة أحمد سالم صافى ومحمود منصور ومحمد أسعد.
يدخل نادى طنطا مواجهة الأهلى وهو يحتل المركز السادس عشر فى جدول الترتيب، لذا فهو مهدد للهبوط بسبب ابتعاده عن متذيل الترتيب بفارق نقطتين فقط، ولكن الأداء الذي ظهر به أمام الزمالك يمنحه الأمل من أجل محاولة إلحاق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم على الرغم أن تلك المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.
وطالب أيمن المزين المدير الفني لطنطا لاعبي فريقه بتقديم أقصى جهد في مواجهة الأهلي لمحاولة إسقاط الفريق الأحمر لأول مرة هذا الموسم، مؤكدًا للاعبيه أنه في حالة تحقيق المفاجأة سيعود الفريق مُجددًا للطريق الصحيح، وستكون المباراة بمثابة الدافع في المباريات المقبلة.
وحقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.
ويعاني الأهلي من غيابات بالجملة في مواجهة طنطا بسبب الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحي، وحمدي فتحي، سعد سمير، في الوقت الذي ما زال هناك أكثر من لاعب غير جاهز بشكل كامل بعد عودتهم توًا من الإصابة، ومنهم المالي اليود يانج ومحمد مجدي "قفشة" وشريف إكرامى.
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