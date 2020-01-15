شكرا لقرائتكم خبر عن اوناجم يضيف الهدف الثاني للزمالك في مرمي الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد اوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 51 من عمر مباراة الزمالك والجونة المقامة حاليا علي استاد الجونة ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري والتي تقام علي استاد الجونة ، لتصبح النتيجة 2/0 للزمالك .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، وفي الوسط المهاجم شيكابالا ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح عمر السعيد.

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في المقابل فان الجونة بدأ المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمود الغرباوي

خط الدفاع: باسم على ومحمد نجيب وخالد صبحى وجوزيف جوناثان ، خط الوسط: أكرم توفيق ومحمد ليلة وأحمد حمدى وعمرو بركات وعموري ، خط الهجوم: أحمد ريان.

ويدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختبارا صعبا أمام الجونة بملعب الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، يخوض الفارس الأبيض اللقاء فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين فقط أمام إنبى وطلائع الجيش أحرز لاعبوه 15 هدفا ومنى مرماه بـ9 أهداف، فيما يحتل أصحاب الأرض المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات له من الأهداف 9 وعليه 17 هدفا.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في اخر مباراتين بالدوري امام كل من اسوان وطنطا ، ليبدأ في استعادة الثقة والاقتراب من المنافسة علي لقب الدوري مرة اخري، خاصة ان الفريق يعاني من بعض الغيابات طوال الفترة الماضية بسبب الإصابات اثرت علي بعض نتائج المباريات.