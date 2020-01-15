شكرا لقرائتكم خبر عن الكردى وسفير اليابانى يشهدان تكريم منتخب الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويقيم اتحاد الكاراتيه حفلا لتكريم لاعبى منتخب الناشئين و الشباب وتحت 23 سنة ، الذى توج ببطولة العالم ، التى أقيمت فى تشيلى الشهر الماضى ، كما يتم تكريم منتخب الكبار ، الذى شارك فى الجائزة الكبرى بأسبانيا .
كما يحضر محمد الكردى ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة عقب أعتذر أشرف صبحى نظرا لتواجده فى الغردقة .
وتوج منتخب الكاراتيه بلقب بطولة العالم لمنتخبات الناشئين والشباب تحت 21 سنة فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت فى تشيلى خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الماضى، بعد حصده 19 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 7 ذهبيات 4 فضيات و8 برونز ليتصدر الفراعنة ترتيب الدول المشاركة فى البطولة، وتسطر البعثة تاريخًا جديدًا فى الإنجازات المصرية التى تم تحقيقها فى المحافل الدولية .
وجاء التتويج لأبطال الكاراتيه بعد أن تصدرت مصر ترتيب الدول المشاركة برصيد 19 ميدالية متنوعة، عن طريق قائمة الشرف التى استطاعت أن تتفوق على تركيا التى جاءت فى المركز الثانى وبفارق 3 ذهبيات عن البعثة المصرية، حيث حقق لاعبو تركيا 4 ذهبيات فقط من بين 15 ميدالية تم تحقيقها.
كما سيتم تكريم المنتخب الأول بعد الذى شارك ببطولة الجائزة الكبرى بأسبانيا ، حيث حققت ياسمين حمدى الميدالية الذهبية ، ورضوى سيد البرونزية .
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