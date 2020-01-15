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أسوان يبرم أول صفقاته بالتعاقد مع لاعب إنبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تعاقد نادي أسوان  مع محمد مرسي، صانع ألعاب انبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال لاعب حر، لمدة موسمين ونصف ، تبدأ في يناير الجاري .

 

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه لأسوان ، في حضور مصطفى أمين المشرف العام على الكرة ووائل الجمل وكيل أعماله.

 

ويعتبر لاعب إنبي هو أول صفقات أسوان خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة، ضم لاعبين أخرين في الخط الهجومي.

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ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع في الرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

واصطحب مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة النادى المصرى، فى المباراة المقرر إقامتها غد الخميس، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام.

حيث ضمت القائمة كلا من :
في حراسة المرمي : مسعد عوض، إسلام سليمان
خط الدفاع : إبراهيم القاضي، محمد جابر ميدو، عبدالله السنجهاوي، الحسيني سمير، مصطفي دويدار، يوسف العوامي، أحمد بلية
خط الوسط : هيثم الفيل، أحمد فتحي، محمد خليفة، سعيد كانتى، عبدالعزيز إمام، أحمد صغيري، عبدالرحمن خالد جبنه، محمد الصباحي
خط الهجوم : حسن طارق، فادى فريد، إبراهيم جلال

ويحتل أسوان المركز الـ18 والأخير بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 12 مباراة فازوا فى واحدة على حساب إنبى بهدف نظيف، وتعادلوا فى 5 لقاءات وخسروا 6 أخرى.

 

 

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