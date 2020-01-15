شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبرم أول صفقاته بالتعاقد مع لاعب إنبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه لأسوان ، في حضور مصطفى أمين المشرف العام على الكرة ووائل الجمل وكيل أعماله.
ويعتبر لاعب إنبي هو أول صفقات أسوان خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة، ضم لاعبين أخرين في الخط الهجومي.
ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع في الرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.
حيث ضمت القائمة كلا من :
في حراسة المرمي : مسعد عوض، إسلام سليمان
خط الدفاع : إبراهيم القاضي، محمد جابر ميدو، عبدالله السنجهاوي، الحسيني سمير، مصطفي دويدار، يوسف العوامي، أحمد بلية
خط الوسط : هيثم الفيل، أحمد فتحي، محمد خليفة، سعيد كانتى، عبدالعزيز إمام، أحمد صغيري، عبدالرحمن خالد جبنه، محمد الصباحي
خط الهجوم : حسن طارق، فادى فريد، إبراهيم جلال
ويحتل أسوان المركز الـ18 والأخير بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 12 مباراة فازوا فى واحدة على حساب إنبى بهدف نظيف، وتعادلوا فى 5 لقاءات وخسروا 6 أخرى.
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