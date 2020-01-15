لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 0 طنطا.. الشحات يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة للأحداث مباراة الأهلي وطنطا في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري.

الأهلي يدخل اللقاء وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة جمعهم من 10 مباريات، بينما يحتل طنطا المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.

وشهد تشكيل الأهلي الذي أعلن عنه فايلر، المدير الفني للفريق عودة محمود متولي وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ للبدء كأساسيين بعد جلوسهم في بداية مباراة فريقهم الماضية بالدوري أمام أف سي مصر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

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خط الوسط: عمرو السولية، محمود متولي، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجايي.

جاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي: علي لطفي، أحمد فتحي، محمود وحيد، كهربا، جيرالدو، صلاح محسن، مروان محسن، بينما استبعد فايلر كلاً من: مصطفى شوبير ووليد أزارو.

انطلاق المباراة

بداية سريعة للمباراة؛ حيث تصدى علي فرج حارس مرمى طنطا لتصويبة حسين الشحات من داخل منطقة الجزاء لتخرج كركنية نفذها علي معلول داخل منطقة الجزاء ليحولها أحمد الشيخ برأسه بجوار قائم طنطا.

الدقيقة 10 حصل الأهلي على ركلة جزاء إثر عرقلة أحمد الشيخ ليسددها حسين الشحات ولكن تصدى لها علي فرج قبل أن يستغل الشحات سقوط الكرة من يده ويسجل الهدف الأول لفريقه.