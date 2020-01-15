مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حجم إصابة عبد الله جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول بالجهاز الفني لنادي الزمالك، إن الإصابة التي لحقت بلاعبهم عبد الله جمعة في نهاية مباراتهم مساء اليوم الأربعاء أمام الجونة عبارة عن شد قوي في العضلة الخلفية.

الزمالك كان قد أكمل مباراته أمام الجونة بـ 10 لاعبين بعد إصابة عبد الله جمعة في الدقيقة 89 من عمر المباراة التي شهدت إجراء كارتيرون المدير الفني للزمالك التغييرات الثلاث.

المصدر ذاته أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي عقب المباراة أن اللاعب سيخضع لأشعة عقب عودته للقاهرة؛ للتأكد من حجم الإصابة وفترة غيابه عن المباريات

وكان الزمالك قد فاز على نظيره الجونة بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري.