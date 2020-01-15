عودة ياسر والشحات والشيخ في تشكيل الأهلي الرسمي أمام طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي تشكيله الذي سيخوض به مباراته في الساعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره طنطا ضمن منافسات الدوري.

وشهد التشكيل عودة محمود متولي وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ للبدء كأساسيين بعد جلوسهم في بداية مباراة فريقهم الماضية بالدوري أمام أف سي مصر.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

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خط الوسط: عمرو السولية، محمود متولي، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجايي.

جاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي: علي لطفي، أحمد فتحي، محمود وحيد، كهربا، جيرالدو، صلاح محسن، مروان محسن، بينما استبعد فايلر كلاً من: مصطفى شوبير ووليد أزارو.

الأهلي يدخل اللقاء وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة جمعهم من 10 مباريات، بينما يحتل طنطا المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.