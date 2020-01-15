الجونة تشهد افتتاح أوناجم مسيرته التهديفية مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - محرر الخليج 365:

افتتح اللاعب المغربي محمد أوناجم سجل أهدافه مع فريق الزمالك الذي انتقل إلى صفوفه في الصيف الماضي.

ونجح أوناجم في تسجيل الهدف الثاني للزمالك في شباك فريق الجونة في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة 13 في الدوري الممتاز.

اوناجم تلقى تمريرة من يوسف أوباما في الدقيقة 55 ليطلق تسديدة قوية مرت إلى شباك الجونة ليحتفل أنصار الفريق الأبيض بأول أهداف المحترف الجديد.

ويسعى الزمالك لاستعادة توازنه في بطولة الدوري المصري الممتاز وتحقيق الانتصار على الجونة من أجل الاقتراب من المركز الثاني الذي يحتله المقاولون العرب بفارق 8 نقاط عن الأبيض الذي لعب مباراتين أقل.