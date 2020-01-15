بالفيديو.. شيكابالا يسجل بقميص الزمالك لأول مرة منذ عامين ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

افتتح محمود عبدالرازق "شيكابالا"، أهدافه هذا الموسم مع فريقه الزمالك.

وسجل شيكابالا الهدف الأول للزمالك في شباك الجونة، بالدقيقة الـ14، بعد مروره من الجانب الأيمن، بطريقة رائعة ليسدد بيسراه لتسكن الشباك.

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ويعد ذلك أول هدف لشيكابالا بقميص الزمالك منذ عامين ونصف، حيث يرجع آخر هدف له في يوم 15 يونيو عام 2017.

وأعير شيكابالا الموسم الماضي 2018 - 2019 لنادي أبولون سيمرني اليوناني، فيما انتقل موسم 2017 - 2018 للرائد السعودي.

وقبل احتساب نقاط مباراة اليوم، يحتل الجونة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة من 12 مباراة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.