مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي اقترابهم من ضم أليو بادجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إنهم باتوا قريبون من حسم التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتواجد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حاليا خارج مصر لحسم صفقة مهاجم الفريق الجديد.

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وأشار المصدر ـ الذي رفض الكشف عن اسمه ـ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الأهلي اقترب من حسم التعاقد مع بادجي، رتوش أخيرة تفصل اللاعب عن الانتقال لصفوف القلعة الحمراء".

واختتم "الإعلان الرسمي قد يكون خلال 48 ساعة".

وكان زوران بيسيتش المدير الرياضي لنادي رابيد فيينا النمساوي، قد صرح في وقت سابق بشأن وجود إحتمالية لإتمام صفقة انتقال أليو بادجي مهاجم فريقه إلى الأهلي خلال الفترة الحالية.