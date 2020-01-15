قبل مواجهة الأهلي.. سقوط النجم في الديربي أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سقط فريق النجم الساحلي أمام غريمه الترجي بهدف دون رد في لقاء مؤجل من الأسبوع السابع في مباراة أقيمت على ملعب "رادس" ضمن مسابقة الدوري التونسي.

فريق "الدم والذهب" استطاع أن يحرز هدف الفوز بهدف جاء عن طريق الدولي الليبي حمدو الهوني في الدقيقة 43 من زمن أحداث المباراة.

مباراة النجم والترجي تأتي قبل مواجهة الفريق الساحلي أمام الأهلي في إطار الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه التونسي في قمة المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا في 26 من الشهر الجاري بدلاً من 24.

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الأهلي يتواجد في المركز الثاني بالمجموعة برصيد سبع نقاط، في المقابل يتصدر النجم الساحلي الترتيب برصيد عشر نقاط.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدفين دون رد من أجل الارتقاء لصدارة المجموعة بعدما تفوق النجم في مباراة الجولة الأولى بهدف دون رد.

المجموعة الثانية تضم كل من الهلال السوداني صاحب المركز الثالث برصيد ست نقاط، في المقابل يتذيل بلاتينيوم الترتيب بنقطة واحدة.

جدير بالذكر أن الأهلي سيخوض مباراتين قبل نهاية مرحلة المجموعات البداية بمواجهة النجم الساحلي في مصر ثم الهلال السوداني في أم درمان.