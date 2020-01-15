بالفيديو.. شيكابالا وأبو جبل يقودان الزمالك لفوز مثير أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق الزمالك فوزًا مثيرًا على الجونة بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ13 لمسابقة الدوري.

أحرز هدفي الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا" في الدقيقة 14، ومحمد أوناجم في الدقيقة 55.

وتألق أبو جبل في إنقاذ مرماه من تلقي أية أهداف، ليحافظ على تقدم فريقه، وبقاء شباكه نظيفة.

ورفع الزمالك رصيده لـ24 نقطة ليستمر في المركز الثالث بجدول الترتيب، ويضيق الخناق على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بـ29 نقطة.

واستمر الجونة في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة من 12 مباراة.

التشكيل:

وبدأ الجونة المباراة بالتشكيل التالي: محمود الغرباوي - جوناثان نجويم، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي - محمد محسن "ليلة"، أكرم توفيق - عمرو بركات، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد حمدي - أحمد ياسر ريان.

فيما بدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: محمد أبو جبل - عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام - طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - عمر السعيد

تفاصيل المباراة:

بدأ الزمالك المباراة بضغط كبير على دفاع الجونة، ولكن حماس الدفاع نجح في إفساد هجمات الفريق الأبيض.

وجاءت أول كرة خطيرة للجونة في الدقيقة 11 بتسديدة من عمرو بركات علت العارضة.

وفي الدقيقة 14، انطلق شيكابالا من الجانب الأيمن قبل أن يصوب كرة قوية بيسراه أرضية في أقصى الزاوية اليمنى لحارس الجونة، معلنا الهدف الأول للزمالك.

وانطلق باسم علي في الدقيقة 18، حتى داخل منطقة الجزاء، ليمر بسهولة من عبدالله جمعة، ويسدد قوية، تصدى لها الحارس أبو جبل ببراعة.

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وتلقى عمر السعيد بطاقة صفراء في الدقيقة 30 بعد تدخل خشن ضد محسن ليلة لاعب الجونة.

وفي الدقيقة 35، أرسل حازم إمام كرة عرضية، وصلت لأوباما داخل منطقة الـ6 يارادات، ليسددها ولكن تصطدم بدفاع الجونة لتتحول لركنية.

وتلقى طارق حامد بطاقة صفراء في الدقيقة 40، بعد تدخل قوي ضد أحمد ريان.

ولعب حمدي كرة عرضية في الدقيقة 45، حولها عموري في المرمى، ولكن أبو جبل تألق وتصدى لها.

سقط بعدها حمدي المرور داخل منطقة الجزاء، ليطالب بضربة جزاء، قبل أن تستمر الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني بالدقيقة 55، مرر أوباما كرة لأوناجم على حدود منطقة الجزاء، سددها المغربي قوية على يمين الحارس لتسكن شباك الجونة، لتصبح النتيجة بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وأجرى الجونة بعدها تبديلين بنزول سيرجي أكى، وإسلام محارب، بدلا من عموري، ومحسن ليلة، فيما أجرى كارتيرون تبديلا بنزول محمد حسن بدلا من فرجاني ساسي.

وسدد أحمد حمدي كرة ثابتة في الدقيقة 64 أبعدها أبو جبل لركنية، ويحافظ على نظافة شباكه.

وأجرى بعدها كارتيرون ثاني تبديلات الزمالك بنزول مصطفى فتحي، بدلا من شيكابالا.

وأنقذت العارضة رأسية إسلام محارب، في الدقيقة 69، ليستمر التقدم الزملكاوي.

وأشرك كارتيرون، مهاجمه مصطفى محمد في آخر تبديلات الزمالك بدلا من عمر السعيد.

ولعب محارب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليتابعها أكرم توفيق، ولكن أبو جبل أغلق الزاوية ليجبر لاعب الجونة على لعب الكرة للخارج، ليسددها أحمد حمدي بعيدا عن المرمى.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لكارتيرون للاعتراض، فيما أجرى الجونة آخر تبديلاته بخروج أحمد حمدي ونزول والتر بواليا بدلا منه.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الزمالك بهدفين.