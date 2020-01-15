مفاجأة في تشكيل الجونة أمام الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: أعلن بيدرو بارني المدير الفني لنادي الجونة، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجونة ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتواجد أحمد حمدي ضمن تشكيل الفريق الأساسي على الرغم من عدم تواجده في القائمة بداعي الإصابة.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمود الغرباوي.

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خط الدفاع: جوناثان نجويم، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي.

خط الوسط: محمد محسن "ليلة"، أكرم توفيق، عمرو بركات، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: هيثم محمد، محمود الجزار، سيرج أكا، والتر بواليا، آلان تشيامابادي، محمد ناجي "جدو"، إسلام محارب.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة جمعها من خوض 11 جولة، بينما يتواجد الجونة في المرتبة الثانية عشر برصيد 12 نقطة جمعها من خوض 12 جولة.