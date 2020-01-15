بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا في الدوري

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة الأهلي وطنطا والتي تُقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطنطا

ستنطلق مباراة الأهلي وطنطا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت

الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطنطا

ستذاع مباراة الأهلي وطنطا عبر قناتي أون سبورت On Sport HD وتايم سبورت Time Sports HD بصوت المعلقين أيمن الكاشف ومؤمن حسن.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة،

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ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، محمود متولي، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجايي

بينما خرج وليد أزارو، ومصطفى شوبير، من قائمة الفريق المشاركة في المباراة.

بينما جاء تشكيل طنطا كما يلي:

حراسة المرمى: علي فرج

خط الدفاع: محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري

خط الوسط: حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي

خط الهجوم: محمد ماجد "أونش"، وأحمد سالم صافي