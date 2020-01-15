بأعلى جودة بث مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وطنطا

يستعد الأهلي اليوم الأربعاء لمواجهة طنطا، بعد قليل، في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.
موعد مباراة الأهلي وطنطا والقنوات الناقلة ..
ستنطلق مباراة الأهلي ضد طنطا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر ، الثامنة والنصف بتوقيتالسعودية ، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناتي أون سبورت On Sport HD وتايم سبورت Time Sports HD بصوت المعلقين أيمن الكاشف ومؤمن حسن .
يبحث الأهلي عن مواصلة إنتصاراته في الدوري الممتاز، من أجل الإبتعادبالصدارة مع إرتفاع رصيده للنقطة 30 في المركز الأول، ومصالحة جماهيره بعد التعادل الأخير مع بلاتينيوم في دوري أبطال افريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني
خط الوسط: عمرو السولية، محمود متولي، محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجايي
بينما خرج وليد أزارو، ومصطفى شوبير، من قائمة الفريق المشاركة في المباراة.
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