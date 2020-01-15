حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة الأهلي وطنطا، التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم، على ستادالقاهرة الدولي، في الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز.
يدخل الأهلي اللقاء بحثُا عن مواصة إنتصاراته في الدوري الممتاز،ومصالحة جماهيره بعد التعادل المخيب أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي في بطولة دوري أبطال افريقيا.
ويبحث طنطا عن نتيجة إيجابية خاصة مع إحتلاله المركز السادس عشر في الدوري برصيد 10 نقاط.
شاهد مباراة الأهلي وطنطا
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مباراة الأهلي وطنطا في الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.