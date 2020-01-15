شاهد.. مباراة الأهلي وطنطا في الدوري الممتاز

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة الأهلي وطنطا، التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم، على ستاد

القاهرة الدولي، في الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء بحثُا عن مواصة إنتصاراته في الدوري الممتاز،

ومصالحة جماهيره بعد التعادل المخيب أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي في بطولة دوري أبطال افريقيا.

ويبحث طنطا عن نتيجة إيجابية خاصة مع إحتلاله المركز السادس عشر في الدوري برصيد 10 نقاط.

شاهد مباراة الأهلي وطنطا