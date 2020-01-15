طلعت يوسف يعلن قائمة الإتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

اعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة فريقه لمباراة نادي بيراميدز في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز موسم 2019– 2020 والمقرر لها مساء غداالخميس علي إستاد حرس الحدود في تمام الساعه السابعه والنصف مساء
وجاءت القائمة كالاتي
في حراس المرمي :عماد السيد ،محمود الزنفلي
في الدفاع :محمود رزق ،محمد انور ،السيد سالم ،اسلام جمال ،اسامه العزب ،صبري رحيل ،ويلسون اكاكبو ،محمود شعبان
خط الوسط:مروان عطية ،نور السيد ،احمد راشد احمد حجي نبيل مانجا ايمن غباشي
خط الهجوم :اكوي ،رزاق سيسه ، خالد قمر، احمد رفعت، جدو ، انيس سالتو
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