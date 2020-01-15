شاهد.. شيكابالا يقود الزمالك للفوز على الجونة في الدوري

حقق فريق الزمالك الفوز على الجونة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدفي الزمالك: قائده محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة 15، ثم محمد أوناجم في الدقيقة 55.

وواصل الزمالك انتصاراته بالفوز الثالث على التوالي في الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة لينفرد بالمركز الثالث متفوقًا على الاتحاد السكندري، وفي المقابل توقف الجونة عند 12 نقطة في المركز الـ12.

الشوط الأول

بدأ الزمالك اللقاء بضغط بحثًا عن هدف مبكر، ولاحت أكثر من فرصة للاعبيه، كانت أقربهم كرة عرضية وصلت إلى عمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض ولكنه تبطأ فيها ليتمكن دفاع الجونة من إبعادها.

وبعد مجهود فردي من النجم محمود شيكابالا من الجهة اليمنى، تمكن من تسديد كرة أرضية رائعة خدعت الغرباوي حارس الجونة لتسكن الشباك

معلنة عن أول الأهداف في الدقيقة 15.

وبعد الهدف بدأ فريق الجونة في التخلي عن حذره الدفاعي والتقدم لمبادلة الزمالك الهجوم، وكاد باسم علي أن يتعادل للجونة بعد مراوغة محمود علاء وتسديد كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن محمد أبو جبل يتألق في إبعادها ليحافظ على تقدم الأبيض.

وفي الدقيقة 35 لاحت فرصة تعزيز تقدم الزمالك بهدف ثاني، بعد كرة عرضية وصلت إلى يوسف أوباما الغير مراقب في منطقة الجزاء الذي يسددها لتصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركنية.

وواصل الزمالك تفوقه بفرصة خطيرة بدأت من الجهة اليسرى ولكن لاعبي الفريق الأبيض واصلوا تمرير الكرة دون تسديدها لتضيع الفرصة وترتد بهجمة مرتدة للجونة، يلعبها عمرو بركات عرضية تصل إلى عمرو أحمد يلعبها مباشرة في

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المرمى يتألق أبو جبل في إبعادها عن المرمى.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتبادل الكرة بين الفريقين في منتصف الملعب دون دون خطورة حقيقية على المرميين.

وفي الدقيقة 55 استغل لاعبي الزمالك، خطأ من دفاع الجونة في تمرير الكرة لتصل إلى يوسف أوباما الذي يمررها إلى المغربي محمد أوناجم، ليسدد من خارج منطقة الجزاء كرة أرضية لتسكن اسفل الزاوية اليمنى معلنًا عن ثاني أهداف الزمالك.

واستمر محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك في مسلسل التألق خلال المباراة، ليتصدى بشكل رائع لركلة حرة غير مباشرة سددها أحمد حمدي لاعب الجونة بالدقية 64.

وكاد إسلام محارب أن يقلص النتيجة لصالح الجونة بعد إستغلاله كرة عرضية ليسدد رأسية قوية، تتكفل العارضة بإبعادها بالدقيقة 69.

وجاء التبديل الثالث لصالح الزمالك في الدقيقة 76 بمشاركة مصطفى محمد بدلًا من عمر السعيد.

وسقط محمد أبو جبل على أرض الملعب دون تدخل من المنافس وطلب استدعاء الجهاز الطبي في الدقيقة 83، وبعد دقيقتين تم استئناف اللعب بشكل طبيعي.

وقبل دقائق من نهاية اللقاء تعرض عبدالله جمعة للإصابة ليغادر الملعب محمولا ويستأنف الزمالك اللقاء بعشرة لاعبين بعد عمل 3 تغييرات.