حسين الشحات وأجايي يقودان هجوم الأهلي أمام طنطا

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، التشكيل الرسمي لمواجهة طنطا، المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني Advertisements خط الوسط: عمرو السولية، محمود متولي، محمد مجدي أفشة خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجايي بينما خرج وليد أزارو، ومصطفى شوبير، من قائمة الفريق المشاركة في المباراة.

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