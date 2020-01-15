الزمالك يضاعف تقدمه على الجونة

تقدم نادي الزمالك، بالهدف الثاني على نظيره الجونة، خلال اللقاء المقام بينهما الآن على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة 13 للدوري.

جاء الهدف في الدقيقة 55 بأقدام اللاعب أوناجم. المقام بينهما الآن على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة 13 للدوري.جاء الهدف في الدقيقة 55 بأقدام اللاعب أوناجم.

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