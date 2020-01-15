طنطا يعلن تشكيله للقاء الأهلي بالدوري

أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الأهلي.

ويحل طنطا ضيفًا على الأهلي بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

وضم تشكيل طنطا كلا من :- حراسة المرمى:- علي فرج. خط الدفاع: محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري. خط الوسط: حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي، خط الهجوم: محمد ماجد "أونش"، وأحمد سالم صافي. مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.وضم تشكيل طنطا كلا من :- حراسة المرمى:- علي فرج. خط الدفاع: محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري. خط الوسط: حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي، خط الهجوم: محمد ماجد "أونش"، وأحمد سالم صافي.

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