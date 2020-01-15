المنتخب البرتغالي يهنئ كريستيانو رونالدو لتواجده ضمن الأفضل في أوروبا

هنأ المنتخب البرتغالي مساء اليوم الأربعاء، نجمه كريستيانو رونالدو بعد اختياره من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن التشكيل الأفضل في أوروبا لعام 2019.

ونشر المنتخب البرتغالي عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريده تهنئه لرونالدو : "مبروك ياقائد، لقيادة هجوم أوروبا".

كان الاتحاد الأوربي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق اليوم التشكيل المثالي الأفضل في أوروبا لعام 2019، والذي تضمن الأرجنتيني ليونيل

وجاء التشكيل المثالي لعام 2019 في أوروبا كالتالي:- ..

في حراسة المرمي: أليسون بيكر البرازيلي لاعب في وقت سابق اليوم التشكيل المثالي الأفضل في أوروبا لعام 2019، والذي تضمن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة ، وكريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي .وجاء التشكيل المثالي لعام 2019 في أوروبا كالتالي:- ..في حراسة المرمي: أليسون بيكر البرازيلي لاعب ليفربول الدفاع: أليكساندر أرنولد لاعب ليفربول – دي ليخت لاعب يوفنتوس – فان دايك لاعب ليفربول – روبرتسون لاعب ليفربول الوسط: دي بروين لاعب مانشستر سيتي – دي يونخ لاعب برشلونة الهجوم : ليونيل ميسي ( برشلونة ) – كريستيانو رونالدو ( يوفنتوس) – ليفاندوفيسكي ( بايرن ميونخ ) – ساديو ماني ( ليفربول) .

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