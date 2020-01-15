عليم يوقف قطار فاقوس وأبوكبير يعطل الحسينية في القسم الرابع بالشرقية

جاءت نتائج المجموعة الأولى لدورى القسم الرابع بمنطقة الشرقية كالتالى خسارة الحسينية من أبوكبير ٢/١،وخسارة فاقوس من عليم ٢/١،وتعادل كفر صقر مع نادى كفر صقر بدون أهداف ، وخسارة شرويدة من الديدامون ١/٠، وفوز عرابى على نادى

أبوحماد ٠/٢وجاء ترتيب المجموعة كالتالى :شباب فاقوس20 نقطة فى المركز الأول، يليه شباب احمد عرابى 17 نقطة فى المركز الثانى، شباب كفرصقر. 15 نقطة فى المركز الثالث ،ويليه شباب الحسينيه 15 نقطة فى المركز الرابع، شباب عليم 13 نقطة فى المركز الخامس، نادى كفرصقر 12 نقطة فى المركز السادس، شباب أبوكبير 11 نقطة فى المركز السابع، شباب الديدامون 7 نقاط فى المركز الثامن، نادى ابوحماد 6 نقاط فى المركز التاسع، شباب شرويده نقطتين فى المركز الأخير.