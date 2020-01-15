بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

لا تفوتك مشاهدة واحدة من قمم مباريات اليوم بين الأهلي ونادي طنطا .. بث مباشر ولحظي عبر الخليج 365

يحل فريق طنطا ضيفًا “قلقًا” على النادي الأهلي، في ملعب القاهرة الدولي، ضمن واحدة من قمم مباريات اليوم في الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الجولة الرابعة عشر من المسابقة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، وتذاع على شاشتي أون سبورتس وتايم سبورتس.

ويتربع الأهلي على صدارة لائحة الترتيب برصيد 30 نقطة من عشرة لقاءات، أما طنطا فيتواجد في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

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الأهلي 0-0 طنطا

????ملعب القاهرة الدولي

???? الدوري المصري

تنطلق بعد قليل

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