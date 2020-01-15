بث مباشر | مشاهدة مباراة اتحاد جدة وأولمبيك آسفي في البطولة العربية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة اتحاد جدة السعودي وأولمبيك آسفي المغربي في ذهاب دور الـ 8 من البطولة العربية للأندية 2020/2019، اليوم الاربعاء 15-1-2020. المباراة تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) والذي استضاف مباريات كأس السوبر الإسباني على مدار الأيام الماضية. تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جدة، 19:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت جرينيتش، بإدارة الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال. وتقام مباراة الإياب بين أولمبيك آسفي واتحاد جدة يوم السبت 15 فبراير المقبل على ملعب المسيرة الخضراء. Advertisements اتحاد جدة 0-0 أولمبيك آسفي ????ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (جدة) ???? البطولة العربية للأندية – ذهاب دور الـ 8 جارية الآن البث المباشر “كتابي” لحظة بلحظة ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر المكتوب لحظة بلحظة لمباراة الاتحاد وآسفي في البطولة العربية.

???? سيكون معكم في هذا البث “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

تشكيلة اتحاد جدة اليوم: جروهي – منصور الحربي – حمدان الشمراني – جوناس – مهند السنقيطي – ليوناردو جيل – كريم الأحمدي – عبدالإله المالكي – عبد العزيز البيشي – هارون كمارا – رومارينيو.

جروهي – منصور الحربي – حمدان الشمراني – جوناس – مهند السنقيطي – ليوناردو جيل – كريم الأحمدي – عبدالإله المالكي – عبد العزيز البيشي – هارون كمارا – رومارينيو. تشكيلة أولمبيك آسفي اليوم: مختار مجيد – واتارا – المهدي خالص – كلودبو – محمد ناجي – وليد صيار – رضا زهراوي – زكريا لهلالي – أيوب الكعداوي – حمزة خابة – محمد المرابط. دقائق قليلة وتنطلق المباراة.. سنقوم بوصفها بالكلمة والصورة إن شاء الله..شكرًا لحسن متابعتكم.

1″ صافرة بداية المباراة.. آسفي بالابيض على اليمين والاتحاد بالاصفر والاسود على اليسار.

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