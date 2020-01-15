أهداف مباراة قطر واليابان في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

ودع المنتخب القطري منافسات كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً، من دور المجموعات، وذلك عقب تعادله 1 / 1 مع نظيره الياباني اليوم الاربعاء 15-1-2020 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية للمسابقة.

وتقدم المنتخب الياباني في الدقيقة 74 عن طريق كوكي أوجاوا، قبل أن يسجل عبد الله الأحرق هدف التعادل للمنتخب القطري من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة تعرض أيو تاناكا لاعب المنتخب الياباني للطرد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة ، فيما تذيل المنتخب الياباني الترتيب برصيد نقطة وحيدة، لكنه ضمن مكانه في الأولمبياد، كونه البلد المضيف.

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ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى بالبطولة إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

الهدف الاول لليابان 1-0

هدف التعادل لقطر 1-1