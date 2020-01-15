اليابان تعرقل الحلم القطري وتُهدي سوريا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم آسيا تحت 23 عامًا

ودع المنتخب القطري منافسات كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً، من دور المجموعات، وذلك عقب تعادله 1 / 1 مع نظيره الياباني اليوم الاربعاء 15-1-2020 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية للمسابقة.

وتقدم المنتخب الياباني في الدقيقة 74 عن طريق كوكي أوجاوا، قبل أن يسجل عبد الله الأحرق هدف التعادل للمنتخب القطري من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة تعرض أيو تاناكا لاعب المنتخب الياباني للطرد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة ، فيما تذيل المنتخب الياباني الترتيب برصيد نقطة وحيدة، لكنه ضمن مكانه في الأولمبياد، كونه البلد المضيف.

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بدأت المباراة بأداء حذر من جانب المنتخب القطري، الذي سيمنحه الفوز بطاقة العبور للدور المقبل، مع ترقب نتيجة المباراة التي جرت في نفس التوقيت بين السعودية وسوريا، حيث يكفي فوز أي منتخب على الأخر مع فوز قطر على اليابان لضمان تأهلها للدور المقبل.

وعلى الجانب الآخر بدأ المنتخب الياباني المباراة بأداء خالي من الضغوطات، خاصة مع ضمانه بطاقة المشاركة في مسابقة كرة القدم في الأولمبياد المقبل، بحكم أن البطولة تقام على أرضه وبين جماهيره.

وبعد مرور ربع ساعة على بداية المباراة، وضحت السيطرة اليابانية على المباراة في محاولات متعددة على مرمى قطر وحارس مرماها محمد البكري، فيما أكتفى المنتخب القطري بمحاولات قليلة على المرمى لم تسفر عن أي خطورة.

وأضاع المنتخب الياباني فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 43، حينما تسلم شونوتا تاناكا كرة داخل منطقة جزاء المنتخب القطري، لكنه سددها بتسرع بعيداً عن شباك البكري، لتضيع فرصة التقدم على المنتخب الياباني.

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وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أو تاناكا لاعب وسط المنتخب الياباني بعد تدخل قوي على لاعب منتخب قطر .

ولم تسفر باقي دقائق الشوط الأول عن أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني تغير أداء المنتخب القطري الذي شن العديد من الهجمات، لكن الدفاع الياباني وقف كحائط صد أمام الهجمات القطرية المتنوعة.

وفي الدقيقة 60 أضاع عبد الله الأحرق فرصة تسجيل هدف التقدم لكن تسديدته جاءت أعلى عارضة المرمى الياباني.

وسجل المنتخب الياباني هدف التقدم عن طريق أوجاوا، الذي سدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، فشل البكري في الإمساك بها لتعانق الشباك في الدقيقة 74.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب القطري، بعد عرقلة تعرض لها خالد منير داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78، لينفذها الأحرق بنجاح في الشباك مسجلا هدف التعادل.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل /1 1.

جدير بالذكر ان أصحاب المراكز الثلاث الأولى بالبطولة يتأهلون إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.