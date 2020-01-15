السعودية تسقط سوريا وتعزز أحقيتها في التأهل لربع نهائي أمم آسيا تحت 23 عامًا

صعد المنتخبان السعودي والسوري إلى الدور الثاني (دور الثمانية) ببطولة كأس أمم آسيا لمنتخبات تحت 23 عاماً، المقامة في تايلاند والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعدما حقق المنتخب السعودي الفوز بنتيجة 1 / صفر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء 15-1-2020 على ملعب “ثاماسات” في باثوم ثاني، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.
وحسم المنتخب السعودي المباراة أمام نظيره السوري بهدف عالمي سجله فراس البريكان بكعب القدم قبل عشر دقائق من نهاية المواجهة.
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ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى سبع نقاط ليعزز صدارته للمجموعة الثانية، ويلتقي في الدور الثاني نظيره التايلاندي صاحب الضيافة والمتأهل من المركز الثاني في المجموعة الأولى.
أما المنتخب السوري، فقد تجمد رصيده عند أربع نقاط ليتأهل من المركز الثاني ويلتقي في دور الثمانية نظيره الأسترالي متصدر المجموعة الأولى.
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