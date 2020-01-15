الاتحاد الكاميروني يؤكد استضافته لأمم أفريقيا 2020 في الشتاء

أكد الاتحاد الكاميروني الأربعاء استضافة بلاده لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، لكن مع نقل موعدها من فصل الصيف كما كان مقرراً، الى فصل الشتاء.

وأورد الاتحاد عبر حسابه على تويتر أن النسخة المقبلة من البطولة “ستقام في الكاميرون بين التاسع من يناير والسادس من فبراير 2021″، مشيراً إلى أن أسباب نقل موعدها من الصيف إلى الشتاء ترتبط بـ “الظروف المناخية وبطلب من الكاميرون”.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة، والتي أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخباً بدلاً من 16، قد استضافتها مصر بين يونيو يوليو 2019. وجاء نقل البطولة من الشتاء كما المعتاد الى فصل الصيف، بقرار من الاتحاد القاري في العام 2018.

وكانت إقامة البطولة في فصل الشتاء تلقى أمتعاض أندية عدة لاسيما الأوروبية منها، لأضطرارها للإستغناء عن لاعبين بارزين في صفوفها خلال فترة تعد مهمة بالنسبة إليها على الصعيدين الوطني والقاري.

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لكن رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) أحمد أحمد أكد في تصريحات سابقة، ان موعد البطولة لن يكون ثابتاً، بل قابلاً للتكيف مع أعتبارات عدة لاسيما منها المناخية، نظراً للأرتفاع الشديد للحرارة في القارة خلال الصيف.

ويأتي نقل النسخة المقبلة من البطولة إلى الشتاء، في عام يطلق خلاله الاتحاد الدولي (فيفا) النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، والتي ستقام في الصين بمشاركة 24 فريقاً، وفي مطلع فصل الصيف بعد نهاية الموسم في القارة الأوروبية.

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